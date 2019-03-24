بنكيران من واعظ للاساتذة المتعاقدين الى مستمتع بـ “حلقة “جامع الفنا

هبة بريس ـ الرباط

ظهر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، رفقة القيادي اليساري عبد الصمد بلكبير، زوال اليوم الاحد، عرضا من عروض فن “الحلقة” بساحة جامع الفنا بمراكش.

ووثق شريط فيديو مباشر بثه السائق الخاص لبنكيران على صفحته بـ”فيسبوك”،وجود بنكيران وسط مجموعة غنائية، مستمتعا بأغنية “الله يا مولانا” لمجموعة “ناس الغيوان”.

كما ظهر رئيس الحكومة السابق وسط حشد من المواطنين وهو يتبادل معهم التحية والابتسامات .

واعترف الأمين العام السابق، لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، باستفادة قياديي حزبه بعد وصوله الى الحكومة وتموقعه بشكل جيد في الساحة السياسية الوطنية.

بنكيران، قال في حديثه أمام مناضلي الحزب باقليم تارودانت،امس السبت بمنطقة مشرع العين نواحي تارودانت أن ‘’الله سبحانه و تعالى أكرمنا، و الحالة ديالنا تحسنات”، مشيرا الى أن أعضاء الحزب لم يمتلكوا سيارات فخمة وجديدة الا بعد دخولهم لقبة البرلمان”.

وأشار بنكيران، الى جهل “البيجديين” بأبجديات السياسة، قائلا في هذا الصدد”أعضاء الحزب غي بوهالا لكن غاديين بالنية، ماشي بحال لاخرين اللي كيعرفو خبايا للامور وغادين بالتخلويض” خسب تعبيره

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