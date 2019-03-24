الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة على جدول قمة تونس

هبة بريس ـ وكالات

أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي الأحد، أن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة غير مدرجة على جدول أعمال قمة تونس المقررة في 31 مارس الجاري.

وأفاد عفيفي خلال مؤتمر صحفي بمقر الجامعة، بأن “مشروع جدول أعمال القمة يتضمن 20 موضوعا وملفا حتى الآن”، لافتا إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة تبدأ في 26 مارس الجاري، مشيدا في الوقت ذاته بتحضيرات الجانب التونسي للقمة العربية، وحرصه على توفير الظروف الملائمة لعمل الإعلاميين.

وأشار إلى أن “وفد الأمانة العامة للجامعة سيتواجد الاثنين إلى تونس، استعدادا للاجتماعات التحضيرية للقمة”، منوها إلى أن “اجتماع وزراء الخارجية سيكون يوم 29 مارس، ويوم 30 سيكون مخصصا لاستقبال القادة”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده لا تضع أي شروط لعودة مقعد سوريا المجمد إلى الجامعة العربية.

وقررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

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