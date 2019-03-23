الراقي أشرف الحياني يتعرض لعملية سرقة ويتبرأ من رسائل نصية منسوبة إليه

طارق عبلا_ هبة بريس

بعد خرجاته المثيرة للجدل والتي صبّ من خلالها جام غضبه على راقي بركان وما خلفته من ردود أفعال متابينة، كشفت مصادر هبة بريس، أن الراقي أشرف الحياني تعرض لعملية سرقة استهدفت محله الرئيسي بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، طالت مبالغ مالية قدرتها مصادرنا ب20 ألف درهم بالاضافة إلى جهاز حاسوب يتضمن معطيات شخصية وحسابات لمواقع التواصل الاجتماعي تعود إليه، إذ عمد المشتبه به الذي قام بعملية السرقة إلى استعمالها عبر تقمصه لشخصية الراقي في محاولة للنيل منه، والتهديد بنشر فيديوهات وصور مفبركة ورسائل نصية مخلة للآداب وهو ما تبرأ منه الراقي وطالب بفتح تحقيق في الموضوع من قبل مصالح الأمن.

وأضافت ذات المصادر، أن تفاصيل الواقعة تعود بالأساس إلى تعرض المحل الذي يستعمله الراقي أشرف الحياني للرقي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، (تعرض) لعملية سطو من قبل أحد الأشخاص الذي يشتغل بمعيته كمشرف على عملية إغلاق وفتح المحل، حيث تفاجأ الضحية باختفاء مبالغ مالية مهمة وحاسوب شخصي، في الوقت الذي اختفى فيه المشتبه به عن الأنظار إلى وجهة مجهولة، الأمر الذي عجل بالأخير التوجه صوب المصالح الأمنية لوضع شكاية في الموضوع.

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