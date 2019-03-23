المهداوي يناشد المحكمة للسماح له بحضور عيد ملاد إبنه

هبة بريس ـ الرباط

في موقف مؤثر شهدته جلسة محاكمة حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، وباقي معتقلي “حراك الريف”، اليوم الجمعة، ناشد حميد المهداوي المحكمة للسماح له بأن تمكنه من حضور عيد ملاد إبنه.

وقال المهداوي “خذوا جميع الضمانات التي تريدونها وأنا مستعد لألتزم بها واسمحوا لي بالحضور إلى جانب إبني في عيد ملاده..لن أتكلم ولن أعطي أي تصريح وسأحضر خلال الجلسة المقبلة ومستعد لأي حكم بالرغم من أني أطالب بالبراءة ومقتنع بها”.

وقررت المحكمة إرجاء البت في طلب تمتيع المهداوي بالسراح المؤقت إلى يوم الإثنين المقبل، فيما أخرت ملف محاكمته وباقي معتقلي “حراك الريف” إلى غاية جلسة الثلاثاء المقبل، والتي من المتوقع أن تعرف أخر مرافعات الدفاع، وبعدها الكلمة الأخيرة للمهداوي”

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