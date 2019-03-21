حصري ..البوليساريو تعدم عسكريين فارين من جحيم تندوف ( صور )

نفذت البوليساريو مجزرة في حق مجموعة من العسكريين الفارين من جحيم البوليساريو.

ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع ” هبة بريس” ، فإن عدداً من الجنود من رفاق سلامو بلال من درك الناحية الخامسة كانوا يحاولون على مستوى بئر الحلو بتيفارتي الهروب من جحيم تندوف إسوة بزميلهم بلال، قبل ان تداهمهم قوات خاصة تابعة للبوليساريو والجزائر بادرت إلى إعدامهم رميا بالرصاص.

ويأتي هذا الحادث أيام قليلة بعد تمكن سلامو بلال من الهروب من جحيم تندوف عبر سيارة مخصصة لحمل السلاح على مستوى خط الدفاع بمنطقة فارسية (واد درعة).

وخلف فرار الإطار العسكري، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، صدمة لقيادي البوليساريو، وشجع كثيرا من العسكريين بالتفكير في مغادرة سجن تندوف المفروض عليهم.

المجزرة التي ارتكابتها البوليساريو بمباركة جزائرية تستدعي فتح تحقيق دولي حيال هذه الجريمة البشعة في حق مجموعة من العسكريين قرروا الرجوع إلى وطنهم إسوة بزميلهم.

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