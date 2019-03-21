قتلى ومصابين في انفجار خطير بمصر

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس، أن انفجارا وقع في مصنع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بمحافظة السويس شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة “سكاي نيوز” أن الحادث خلف مصرع 10 عمال وإصابة 15 آخرين. وأشار موقع “اليوم السابع” إلى أن حصر أعداد الوفيات والمصابين لا يزال جاريا.

ووقع الانفجار أثناء اختبار التشغيل بالخزان، وأدى إلى سقوط ضحايا من عمال شركة “حسن علام” في مصر.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

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