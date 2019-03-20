بالفيديو… أب يبيع ابنته بسبب القمار

هبة بريس ـ وكالات

عرض أب ابنته للبيع عبر الإنترنت، مقابل 6800 جنيه إسترليني، لسداد ديون تراكمت عليه خلال لعب القمار.

وذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الذي قام بهذا الفعل مواطن صيني، يدعى جيانغ.

ويقيم جيانغ، من مقاطعة قويتشو، جنوبي الصين، وقام بعرض طفلة عمرها عام واحد، لسداد ديونه.

ولفتت الصحيفة إلى قول الشرطة بأن جيانغ عاطل عن العمل، مشيرة إلى أن شك الأم فيه كان السبب في اكتشاف قيامه ببيع طفلتهما.

وكان الأب الصيني قد أجرى محادثة عبر هاتفه، بينه وبين مشتري ابنتهما، مما كشف لها الأمر، لتتصل بالشرطة.

وكانت الأم، التي أرسلها الأب إلى بيت والدتها، في مدينة تبعد عن مسكنهم 140 كم، تسأل عن ابنتها فيخبرها الأب بأعذار تختلف من مرة أخرى.

وبعد عملية بحث طويلة تمكنت الشرطة من العثور على الطفلة، يوم الجمعة الماضي، وقامت بإعادتها إلي والدتها، ثم ألقت القبض على الأب، الذي وجهت له تهمة الاتجار بالبشر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0