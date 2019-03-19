بلجيكا .. إعادة فتح طريق قرب مقر الاتحاد الأوروبي بعد “تهديد بقنبلة”

هبة بريس - وكالات

أعادت الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، فتح شارع قرب مقر مقر الاتحاد الأوروبي بعد تهديد بوجود قنبلة أرسل إلى شركة على صلة بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم الشرطة البلجيكية، إن “تحذيرا هاتفيا بوجود قنبلة” أجبر السلطات مؤقتا على إجلاء نحو 40 شخصا من مبنى قرب مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأغلقت الشرطة جزءا من الشارع، وقامت كلاب الشرطة بتفتيش المكان بحثا عن متفجرات، لكن الشرطة أعادت فتح الموقع بعد تفتيش دقيق له.

وقال مسؤولون إن الشركة عبارة عن مكتب استشاري على صلة بالمفوضية التنفيذية بالاتحاد، لكنها لم تحدد اسمها.

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