مقتل مستوطنين في عملية طعن وإطلاق نار بالضفة الغربية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين في عملية طعن وإطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت بالضفة الغربية.

ووفق ما ذكرته القناة العاشرة الإسرائيلية وصحيفة “يديعوت أحرونوت” وترجمته “عربي21″، فإن مستوطنا أصيب بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “أرئيل” قرب سلفيت، مشيرة إلى أن “حادثة طعن أخرى وقعت في منطقة قريبة من عملية إطلاق النار”.

وأشارت القناة إلى أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان، وأن الشرطة الإسرائيلية تحقق في أمر مشتبه به، مؤكدة أنه “تم استدعاء العديد من القوات إلى المنطقة للبحث عن المنفذين”.

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