مصرع شخصين في انقلاب سيارة بين الحاجب وإفران

ع محياوي – هبة بريس

لقي شخصين من مدينة إفران مصرعهما مساء أمس الجمعة 15 مارس الجاري، ، إثر انقلاب سيارتهما على مستوى الطريق الجهوية رقم 707، بدوار أيت حند واحسين التابع ترابيا لجماعة أيت نعمان دائرة بني مطير بإقليم الحاجب.

وبحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن الحادث وقع بعدما زاغت السيارة بالسائق بمنحدر خارج الطريق، مما أدى إلى انقلاب السيارة .

وأضاف ذات المصدر ، أن انعدام سيارة إسعاف تابعة لتراب جماعة أيت نعمان أدى إلى تأخر نقل جثة السائق الذي قضى نحبه في الحين لساعات، حتى تم استدعاء سيارة نقل الأموات التابعة لجماعة الحاجب”.

و فور علمهم بالحادث، هرعت السلطات المحلية والدرك الملكي بمركز الحاجب إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، و تم نقل السيدة المرافقة للسائق في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفى، وتم تحويلها صوب مستودع الأموات بذات المستشفى لأجل التشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك بحثا قضائيا في الحادث.

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