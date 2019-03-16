إحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف 3 أشخاص بالمضيق

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تمكنت، الجمعة بجنوب- شرق المضيق، من تحديد موقع واعتراض قارب مطاطي سريع يشتبه بتسخيره في التهريب الغير مشروع، وعلى متنه ثلاثة أفراد يتوفرون على وثائق تعريف إسبانية، وذلك خلال عملية نفذتها البحرية الملكية لمكافحة تهريب المخدرات في عرض المتوسط.

وحسب المصدر ذاته، فقد حاول القارب السريع الذي رفض الامتثال، الاصطدام بوحدة لخفر السواحل، مما اضطر الوحدة التابعة للبحرية الملكية للقيام بتعطيل محركات القارب السريع الثلاثة، والتي تبلغ قوتها 350 حصان لكل واحد منها، قبل التمكن من توقيفه.

وأضاف المصدر العسكري أن القارب السريع الذي جرى اعتراضه، كان على متنه 30 وعاء وقود تحتوي على نحو 900 لترا من البنزين، إلى جانب الجناة الثلاثة، الذين سلموا للدرك الملكي قصد متابعة المسطرة القضائية.

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