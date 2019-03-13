نتنياهو يرد على أردوغان ويصفه بـ”الدكتاتور”

هبة بريس - وكالات

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الأربعاء، على الاتهامات بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفا رئيسها رجب طيب إردوغان بـ”الدكتاتور”.

وكان إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، دان الثلاثاء ما أسماه “العنصرية الصارخة والتمييز”، ردا على تصريح نتنياهو بأن اسرائيل ليست دولة “لجميع مواطنيها” بل “فقط للشعب اليهودي” مستثنيا بذلك عرب اسرائيل.

وردّ مكتب نتنياهو بالقول إن “إردوغان الدكتاتور التركي يستهدف الديموقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلئ سجونه بالصحافيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة!”.

وكان نتنياهو ردّ الأحد على حسابه على “انستغرام” على جدل أثارته تصريحات الممثلة والعارضة الإسرائيلية الشهيرة روتيم سيلا التي وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الأقلية العربية التي تمثل 17,5% من سكان إسرائيل، مشددة على أن “دولة إسرائيل هي لجميع مواطنيها”.

فردّ نتنياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، مضيفا أن “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقررناه، فإن إسرائيل هي دولة لليهود فقط”.

وكان يشير إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي حول يهودية دولة إسرائيل.

وتعرضت سيلا لهجمات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضامنت معها الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، بطلة فيلم “ووندر وومان”.

وقال نتنياهو ليلا: “لا يوجد مواطن درجة ثانية في إسرائيل. إسرائيل ديموقراطية ينعم فيها كل الإسرائيليين، بمن فيهم حوالي مليوني عربي، بالمساواة في الحقوق الفردية”.

وكرّر: “لكن إسرائيل هي أيضا الدولة اليهودية الوحيدة والفريدة”، مشيرا الى وجود نجمة داوود على علمها، واعتمادها اللغة العبرية لغة رسمية، وإعطائها الحق لجميع اليهود في العالم ليأتوا للعيش في إسرائيل.

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