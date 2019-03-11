البرلمان الفنزويلي يعلن حال الطوارئ بناء على طلب غوايدو

هبة بريس ـ وكالات

أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة حال الطوارئ بعد أربعة أيام من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بناء على طلب خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وأورد المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليهالبرلمان الفنزويلي “أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني (…) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء”، مناشدا “التعاون الدولي” لمعالجة الأزمة في فنزويلا.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون إن فنزويلا ستعلق أنشطة المدارس والأعمال الثلاثاء في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

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