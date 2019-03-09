توقيف تاجر مخدرات بحوزته 20 كلغ من مخدر الشيرا بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت الفرقة الخاصة التابعة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، قبل قليل من توقيف تاجر مخدرات بمنطقة الضحى ابواب مراكش التابعة لمقاطعة المنارة، وبحوزته ازيد من 20 كلغ من مخدر الشيرا مدسوسة بعناية داخل سيارته من اجل ترويجها داخل المدينة.

وتمت عملية الاعتقال، بعد توصل عناصر الفرقة الخاصة بمعلومات دقيقة عن نشاط الموقوف، حيث تم نصب كمين محكم مكن من توقيفه متلبس بمحاولة تزويد احد الزبائن بكمية من مخدر الشيرا.

والى ذلك، تم اقتياد الموقوف صوب مقر ولاية امن مراكش، من اجل تعميق البحث والكشف عن باقي الاشخاص المتورطين في عملية الترويج، مع وضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

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