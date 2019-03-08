جماعة وجدة تحتفي بالموظفات والمستشارات بمناسبة عيد المرأة

هبة بريس ـ وجدة

احتفلت جماعة وجدة باليوم العالمي للمرأة بتنظيم حفل بهيج على شرف موظفات الجماعة ترأسه عمر حجيرة رئيس الجماعة بحضور بعض المستشارات عضوات المجلس .

و بارك عمر حجيرة بالمناسبة في كلمته لجميع الموظفات و عاملات النظافة بالجماعة عيدهن العالمي و تقدم بالشكر الجزيل لهن على مجهوداتهن الكبيرة و مساهمتهن في تجويد خدمات الجماعة معتبرا انهن قيمة مضافة كبيرة للجماعة . المستشارات عضوات المجلس مشينا في نفس النهج و تفاخرنا بالمردودية الممتازة لاخواتهنا من الموظفات و اعوان النظافة في العمل و جددن الشكر لهنا على مجهوداتهن الكبيرة في تحسين جودة خدمات الجماعة.

و اشرف د عمر حجيرة و مستشارات اعضاء مجلس الجماعة في ختام الحفل على تكريم بعض الموظفات المتقاعدات هذه السنة و عاملات النظافة و بعض الموظفات رئيسات الاقسام و المصالح بالجماعة.

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