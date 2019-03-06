الفرنسي جون كلود مارتينيز لهبة بريس: الملك محمد السادس ضامن الاستقرار “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

بسط رجل القانون الفرنسي جون كلود مارتينيز حديثه مساء اليوم الاربعاء من قلب مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (بسط حديثه) بشكل مفصل عن كتابه الشهير “محمد السادس.. ملك الاستقرار” كاشفا من خلال حديثه عن الدور الريادي والحاسم للمؤسسة الملكية كصمام أمام وضامن استقرار البلاد وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، على الرغم من التفاعلات الداخلية والخارجية، وخصوصا رغم عقود من الخلاف مع الجارة الجزائر وعلاقتها بجبهة البوليساريو، على الرغم من الانتقاذات اللاذعة التي توجه للمملكة من قبل خصومها.

“جون كلود مارتينز” الذي كان يتحدث على هامش الأسبوع المالي في نسخته الأولى الذي تحتضنه كلية الحقوق بسطات في سابقة من نوعها، أكد على أن المغرب يعتبر نموذجا للاستقرار في العالم العربي على الرغم من الهزات التي عصفت بالعديد من الحكومات العربية بدءا من العراق وسوريا ومصر وتونس، إذ أن المغرب ظل ولايزال يشكل قطب الاستقرار الوحيد في العالم العربي.

كما تطرق رجل القانون الفرنسي خلال مداخلته للدور الريادي لملك البلاد وعبقريته في التوفيق بين ما هو دنيوي وما هو روحي، مسجلا ان تشجيع إسلام متسامح في المغرب وكون الملك هو أمير المؤمنين والقائد السياسي للبلاد الذي يحظى بشرعية لا جدال فيها، وهو ما شكل حصنا في وجه تنامي التطرف، مشيرا في الوقت ذاته للجهود التي يبدلها المغرب بقيادة الملك محمد السادس في ارساء السلام والاستقرار بالقارة السمراء والمساهمة في حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة والترويج للإسلام المعتدل والسلمي، لما للمغرب من دور محوري يمكن أن يضطلع به في مجال تحقيق استقرار منطقة الساحل وان المؤسسة الملكية هي الوحيدة التي يمكن أن تقوم بهذه المسؤولية يضيف رجل القانون الفرنسي جون كلود مارتينيز.

نجيب الحجيوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، أكد في تصريح لهبة بريس، على أن إدارته وضعت استراتيجية واضحة المعالم برؤية تبصرية ومشروع عمل محكم وفق مقاربة تشاركية استهلته بتنظيم هذا الحدث الوطني الذي يعتبر ثمرة مجهودات الجميع من أساتذة وإداريين وطلبة وشركاء وفاعلين واعلاميين، متعهدا بالعمل على تجويد وتطوير البحث العلمي وجعل المؤسسة منارة للإشعاع العلمي والثقافي من خلال انفتاحها على مختلف الطاقات والشخصيات، وما حضور “جون كلود مارتينيز “رجل القانون الفرنسي كمستشار سابق الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ومؤلف كتاب محمد السادس ملك الاستقرار، (ما حضوره) إلا دليل على دخول الكلية منعطفا جديدا جديا مليئا بالعطاء داعيا الجميع إلى تظافر الجهود خدمة للجامعة المغربية.

ويذكر، أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات تنظم من الرابع مارس إلى الثامن منه فعاليات الأسبوع الثقافي الأول حول المالية العمومية ورهان تحقيق التنمية الترابية بتنسيق مع جامعة الحسن الاول، ومختبر الابحاث حول الانتقال الدمقراطي المقارن، ومختبر البحث في الاقتصاد والعمل العمومي، ومختبر البحث في التدبير والتنمية، ومختبر البحث في الديناميات الامنية، ماستر المالية العامة وماستر القانون العام المعمق وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وماستر تدبير الموارد البشرية وماستر المعاملات الالكترونية وماستر القانون الرقمي وماستر الديبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية ومختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر الابحاث حول التدبير والتنمية ومختبر الابحاث في العلوم الامنية وتدبير المخاطر بشراكة مع جامعة الحسن الاول وكلية العلوم القانونية والاقتصاديةالاجتماعية والمجلس الجهوي لعدول استثنافية سطات، وهيئة المحامين بسطات، والمؤسسة الالمانية هانس سايدل، وهو الحدث الذي عرف العديد من الندوات العلمية الدولية والوطنية والمحلية والعديد من اللقاءات المهنية والورشات التدريبية كبالبرلمان الافتراضي الذي تمت من خلاله شرح مختلف المراحل التي يمر منها مشروع قانون المالية 2019.

هبة بريس تابعت مختلف فعاليات هذا الأسبوع العلمي المتميز ضمن التغطية التالية:

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