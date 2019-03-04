فنان مصري يثير الجدل: “هددوني وبلغوني إني محكوم عليّ”

هبة بريس - وكالات

أثار الفنان المصري المشهور عمرو واكد، جدلا واسعا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن قام بنشر تغريدات من شخص قام بتهديده.

وقال الفنان المصري:” التهديد كان كالآتي: بلغني أنه محكوم عليا غيابي من القضاء “العسكري” المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن وحكم آخر بـ3 سنين سجن بتهمتين نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن وهما منذ مايو الماضي. أنا مواطن مدني أمتهن الفن.”

وتابع في تغريدة مسبقة:” أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة.”

وتحرر بلاغات عديدة ضد الممثل المصري بسبب انتقاده للحكومة المصرية، وأحكام القضاء بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية ولأحكام الإعدام، التي صدرت بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

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