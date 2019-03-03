نقابة التعليم تندد بوقف الأجور وترفض التشغيل بالعقدة

هبة بريس - الرباط

نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوقف اجور الاساتذة الذين لم يوقعوا على ملحق العقد من فوج 2016، موجهة سهام نقدها لسعيد امزازي وزير التربية و الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي.

النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أكدت في بلاغ لها تنديدها بـسياسة “الترهيب التي تنهجها الوزارة عبر الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية و الهادفة لكسر هذا الزخم النضالي الذي يعرفه القطاع”.

و جددت النقابة رفضها لـ “التشغيل بالعقدة، و لكافة الإجراءات المصاحبة لها باعتبارها تقنيناً للهشاشة في هذا القطاع الإستراتيجي بهدف التخلي عن التعليم كخدمة عمومية و تسليع المعرفة و تشييئ الإنسان”.

و حملت النقابة المسؤولية كاملة للدولة و الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية “الذي يعرف حالة احتقان غير مسبوق في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء الإستهتار بالحركة النقابية المغربية و بمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.

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