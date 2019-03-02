بعد نجاح أغنيته ” أخر مرة ” … حاتم عمور يطلق ” لامور باقي حاكمني “

هبة بريس

أطلق النجم المغربي حاتم عمور عمله الجديد ” لامور باقي حاكمني “، من ألبومه ” بلا عنوان ” وذلك عبر قناته على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

” لامور باقي حاكمني ” من كلمات عدنان أمصغار وألحان أيوب الزعزاع وتوزيع عمر الصباغ، وهي ثاني أعمال حاتم من ألبومه الجديد ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” أخر مرة “.

بعد أن تفوقت أغنية ” أخر مرة ” في نواحي العالم العربي تتصدر حاليا صفحة حاتم الرسمية على المتجر الرقمي العالمي Spotify بأعلى نسبة إستماع شهرية في المغرب ليسجل المرتبة الأولى و في المرتبة الثالثة عربيا بعد عمرو دياب و تامر حسني.

” بلا عنوان ” هو العنوان الذي أطلقه حاتم على البومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

جدير بالذكر أن عمور قد تعاقد مؤخرا مع شركة ” وتري ” وهي إحدى فروع شركة ” ميوزيك از ماي لايف “، لتتولى إدارة أعماله الرقمية.

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