جريمة بشعة .. مافعله بوالدته لايُصدق (صور)

هبة بريس - متابعة / وكالات

علاقة الابن بوالدته من أسمى العلاقات الإنسانية وأكثرها تميزاً، ومهما كانت الخلافات بينهما، ينبغي أن يهتم الابن بوالدته في كبرها، ويعتني بها كما اعتنت به صغيراً.

كل هذه المُسلمات الاجتماعية، تم تدميرها على يد شاب قتل والدته المريضة ببرود أعصاب، حين ألقاها من الشرفة في مبنى في مدينة راجكوت في الهند.

في لقطات مروعة رصدتها كاميرات المراقبة في 27 سبتمبر 2017 ونشرتها صحيفة (تايمز) الهندية، تُظهر جيشريبن فينودبهاي ناثفاني يجر والدته بصعوبة إلى شرفة المبنى الذي يقطنه، ليرميها بكل برودة، حيث لقيت حتفها على الفور.

وألقت الشرطة القبض على المتهم – وهو أستاذ بروفيسور- بعد ثلاثة أشهر من الجريمة، حيث كانت الشرطة قد سجلت القضية على أنها انتحار، لكن رسالة مجهولة الهوية، وصلت إلى الشرطة ولقطات كاميرات المراقبة ساعدا في إغلاق القضية بشكل عادل.

وأظهرت اللقطات الصادمة جيشريبن يحمل والدته التي لم تتمكن من السير على أقدامها لأنها كانت مريضة ومرهقة مؤخراً ليوصلها إلى الشرفة.

وحين استجوبته الشرطة، قال: ” كانت أمي تريد أن تستمتع بأشعة الشمس، وكنت أساعدها فقط”.

ووفقاً لتحقيقات الشرطة، وجدوا من سجلات الضحية الصحية أنها لا تستطيع المشي بمفردها أبداً، ومن المستحيل أن تقفز من شرفة حديدية على ارتفاع 2.2 قدم.

وأثناء التحقيق معه، انهار المتهم، وأخبر الشرطة أنه تعب من سوء حالتها الصحية، فقرر قتلها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0