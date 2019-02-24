طبيب مغربي يشرف بلاده بنيل جائزة عالمية

هبة بريس – رضى لكبير

نال الدكتور فيصل تراص اخصائي طب الكلي من المغرب بجائزة فينوس الطبية الدولية للطبيب المتميز في طب الكلي للعام 2019، التي تسهر مؤسسة “فينوس” العالمية بجمهورية الهند على تنظيمها وتكريم صاحبها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور فيصل تراص، على أنه سعيد جداً بهذا الإنجاز، ويعتبره ثمرة مجهود متواصل في مجال تخصصه من خلال تقديم العديد من الأبحاث العلمية التي تهم تطوير الجانب التقني لعملية تصفية الكلي، كدراسة أمراض القلب عند مرضى القصور الكلوي وكذا دراسة الاكراهات البيئية المترتبة عن عملية تصفية الكلي و مذا نسبة الثلوت البيئي الذي تخلفه هذه التقنية.

وعن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة ليستقر قرارها على منح الجائزة للطبيب المغربي من بين 300 مترشحا من مختلف دول العالم، أضاف الدكتور فيصل في تصريح هاتفي لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، على أن معايير الحصول على الجائزة متعددة ومختلفة، من بينها الحصول على جوائز علمية معتمدة ، الحصول على براءات اختراع في مجال التخصص، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمية بأبحاث وأوراق عمل محكّمة، وكذا البحث العلمي، الذي يقوَّم وفقاً لمستوى الابحاث، نوعيتها ، عددها و كذا مدى تأثيرها في مجال التخصص.وعن هذا التتويج والتشريف للوطن، كشف الدكتور عن فخره الكبير، متمنيا في نفس الآن الرقي للبحث العلمي في بلادنا.

حيث أضاف قائلا :” أهدي هذه الجائزة لفريق عملي، لزملائي الاطباء، لبلدي “المغرب” و لصاحب الجلالة“.هذا ويشار إلى أن الجائزة تُمنح من قِبل مؤسسة فينوس الدولية، المتواجد مقرها مدينة تشناي بجمهورية الهند، وتهدف إلى تكريم الأساتذة والعلماء من مختلف التخصصات وحقول المعرفة لما قدموه من إسهامات وجهود في خدمة العلوم والإنسانية.

ويتنافس على الجائزة العديد من أساتذة الجامعات والمؤسسات الطبية والتعليمية الأخرى من مختلف دول العالم، حيث يتم تقييم طلبات الترشح من قبل لجنتين تضمان عدداً من المتخصصين في مختلف المجالات، وتقوم المؤسسة بتكريم الأساتذة والخبراء من مختلف الجنسيات وفي مختلف العلوم والتخصصات الطبية، على أن يتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مؤتمر دولي بمدينة تشناي الهندية في أبريل المقبل.

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