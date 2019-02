عارضة أزياء تبيع عذريتها بأكثر من 2 مليار سنتيم ! (صورة)

أعلنت عارضة أزياء أذربيجانية أنها عثرت على مشتر لعذريتها، دفع لها سلفة من ثمنها المتفق عليه والبالغ 2.4 مليون يورو (2.7 مليون دولار).

وذكرت مجلة ذي ميرور، أن محبوبة محمد زادة نشرت إعلانا عن استعدادها لبيع عذريتها في مزاد على الإنترنت، في شهر أغسطس الماضي، على موقع “Cinderella Escorts” المتخصص.

كما كتبت محبوبة، البالغة من العمر 24 عاما، على صفحة إعلانها على الموقع الإلكتروني، أنها تبحث عن رجل مستعد لإنفاق 30 ألف يورو شهريا عليها. وأوضحت حينها عارضة الأزياء الأذربيجانية أنها اتخذت هذه الخطوة لأجل والدتها.

وانتهى المزاد بحلول نهاية شهر فبراير الجاري بفوز سياسي ياباني مجهول من طوكيو بعذرية محبوبة.

وذكر موقع “Cinderella Escorts”، أن محاميا من لندن كان قد دفع لعذريتها أقل من الياباني بقليل. أما المنافس الثالث في المزاد، فكان لاعب كرة قدم مشهور من ميونيخ.

وستمضي محبوبة ليلتها الأولى مع المشتري في أحد فنادق ألمانيا، التي تسمح قوانينها بتوفير هذه الخدمات. وقام الزبون الياباني بدفع 10% من المبلغ فعليا.

يذكر أن محبوبة اجتازت الفحص الطبي وتأكدت عذريتها. كما سيأخذ الموقع الإلكتروني الذي تم عن طريقه المزاد 20% من المبلغ وفقا لقوانينه.

