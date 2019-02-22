ميلاد جائزة جديدة للصحافة برئاسة أبرز الأسماء الإعلامية المغربية

هبة بريس – الرباط

أعلن المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال، عن ميلاد جائزة جديدة تنضاف لجوائز الصحافة المغربية القليلة بالمغرب، والتي أطلقت عليها أسم جائزة “ISJMA للصحافة الجهوية”، وذلك تحت إشراف أبرز أسماء الصحافة المغربية وعلى رأسهم الأستاذ طلحة جبريل والزميل عز الدين الصوالحة.

وكشف بلاغ صحفي على أن لجنة تحكيم جائزة “ISJMA للصحافة الجهوية”، برئاسة الإعلامي طلحة جبريل، قد اجتمعت يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في الدار البيضاء، لتقييم الأعمال المرشحة في النسخة الأولى للجائزة، إذ فاق عددها أكثر من 60 عملا مرشحا للفوز بالجوائز في المسابقة.

وشهدت الأعمال الخاصة بالصحافة الإلكترونية والمكتوبة حضورا قويا، مع تعدد الأجناس الصحفية من استطلاعات وتحقيقات وبورتريهات، حسب ما أكدته لجنة التحكيم.

وبخصوص المواضيع المشاركة في الجائزة، التي ينظمها المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري، أكدت اللجنة على تعدد المواضيع التي لها ارتباط بجهة بني ملال خنيفرة، وتتعلق بمجالات مختلفة؛ اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية.

وأضاف البلاغ على أن اللجنة وافقت في نهاية الاجتماع، على تمديد مدة المشاركة في الجائزة، إلى غاية يوم الجمعة 22 فبراير 2019، لإعطاء الفرصة لباقي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي ترغب في الترشح للجائزة.

وأشادت لجنة التحكيم بهذه الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة، واعتبرتها مبادرة هادفة للارتقاء بالصحافة الجهوية، وإبراز دورها الفعال في الجهة وتحفيزها على المضي قدما في إيصال رسالتها النبيلة.

وسيتم الإعلان عن الجوائز يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 في حفل خاص، سينظم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال.

وسيعرف حفل تسليم الجوائز، تكريم عدة شخصيات من بينها المدير العام لقناة تمازيغت السيد محمد ماماد، ومراسلة جريدة الأحداث المغربية السيدة لكبيرة ثعبان، و الشاب خليل الفايد الفائز في جائزة التعليق الرياضي التي تنظمها قنوات الكأس القطرية، إضافة إلى تكريم شخصية دولية ممثلة في مراسل قناة دبي بفرنسا ومدير نشر موقع الدولية الإعلامي محمد واموسي.

ويأتي تنظيم هذه الجائزة، للتنويه بإنتاجات المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية التي تهتم بقضايا الجهة، وتكريم الصحافيين والمراسلين الذين يشتغلون محليا منذ سنوات، وتحفيزهم على المزيد من العطاء، وأيضا توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام الوطنية للاهتمام بشؤون جهة بني ملال خنيفرة مستقبلا.

يشار إلى أن لجنة تحكيم هذه النسخة، تضم الصحافي طلحة جبريل (رئيسا للجنة)، ونادية ليوبي من القناة الثانية، وإيمان أغوتان من قناة ميدي1تيفي، وعز الدين صوالحة من إذاعة أصوات، وزهور حميش من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويوسف شيري من القناة الأمازيغية، ومحمد الحجام عن فدرالية الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة وممثل للإعلام المحلي، وعبد العزيز عنكوري ممثل لوزارة التربية الوطنية، و الصحافي محمد بلقاسم.

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