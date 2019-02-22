زعيم نقابي: “الذين ينتقدون ترشح بوتفليقة يحسدون الجزائر و يغارون من استقرارها”‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل فصول الإثارة في ما بات يعرف بترشح عبد العزيز بوتفليقة من جديد لرئاسيات بلد المليون شهيد وسط سخط شعبي كبير يسود المجتمع الجزائري خاصة لدى الشباب و المثقفين و الجيل الجديد من أبناء الجارة الشرقية.

و في الوقت الذي ينتقد فيه غالبية الجزائريين قرار ترشيح بوتفليقة من جديد لرئاسة الجزائر بسبب مرضه و إعاقته التي تمنعه حتى من قضاء حاجياته الطبيعية ، خرج عدد من مسؤولي الجمهورية الجزائرية بتصريحات غريبة يدافعون فيها عن قرار ترشيح “الرئيس المعاق” و كأن الجزائر لم تلد غيره ليقود أمر بلد يستحق أن يصنف ضمن خانة الدول العظمى نظير الإمكانيات و الثروات الطبيعية التي يتوفر عليها و التي لا يستفيد منها عامة الشعب.

و في هذا الصدد، خرج عبد المجيد سيدي السعيد الذي يعتبر من بين أشهر الزعماء النقابيين الجزائريين في تصريحات إعلامية لينتقد بشدة منتقدي ترشح عبد العزيز بوتفليقة، مبديا أمله في أن يفوز الرئيس بالعهدة الخامسة.

و أكد الزعيم النقابي الجزائري الذي يشغل منصب أمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن بقاء بوتفليقة على رأس الهرم في السلطة سيضمن للجزائريين الأمن و الاستقرار و الرخاء الاجتماعي و التقدم الاقتصادي.

و واصل الزعيم النقابي الجزائري تصريحاته المثيرة للجدل و التي قوبلت برفض شعبي و سخرية كبيرة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أكد أن من ينتقد ترشح بوتفليقة فهو يحسد الجزائريين على نعمة الأمن و الاستقرار و يغار من المستوى الذي وصلت له الجزائر من تقدم و رقي في سائر المجالات.

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