خالد سفير يستقبل رئيس الـ” CNDP”.. وهذه تفاصيل اللقاء

هبة بريس

استقبل خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، يوم الاثنين 18 فبراير 2019، السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

خلال هذا الاجتماع، تحاور المسؤولان حول مجالات التعاون الممكنة بين المؤسستين. ولقد تبنوا في هذا الاطار مبدأ الشراكة من أجل مواكبة الجماعات المحلية في اجراءاتها لاحترام القانون 08-09 لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وستسخر اللجنة الوطنية والمديرية العامة مواردهما من أجل بلورة و تنزيل برنامج مواكبة، ليس لإعفاء مختلف الفعاليات من التزاماتها اتجاه القانون، ولكن كوسيلة تضمن الطرق العملية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وسيتم تحديد الإجراءات العملية لتفعيل هذه الإرادة المشتركة.

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