مجلس “بيجيدي” أولاد تايمة يخسر استئنافيا أمام نادي أمجاد هوارة لكرة القدم

محمد ضباش – تارودانت

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير بالأمس الحكم الابتدائي الذي سبق وان حكمت بمقتضاه المحكمة الابتدائية بتارودانت على المجلس الجماعي لأولاد تايمة بإرجاع الماء والكهرباء لمقر نادي أمجاد هوارة.

قرار محكمة الاستئناف أخرس مجلس أولاد تايمة، الذي لم يرضى بقرار المحكمة الابتدائية بالترخيص لنادي أمجاد هوارة بربط مقره بشبكتي الماء والكهرباء وجعله يطعن فيه بالاستئناف، لأسباب وصفت بأنها تصفية حسابات سياسية وشخصية ضيقة لا علاقة لها بالدفاع عن المصلحة العامة والممتلكات الجماعية، تأكدت جلية في توقف المجلس عن دعم النادي بشكل انفرادي وبلا سابق إنذار ولا تبرير منطقي رغم وجود عقد شراكة يجمع بينهما، ما طرح معه تساؤلات واستفهامات عديدة لدى العديد من الفعاليات الجمعوية الهوارية عن هدف مجلس بيجيديي أولاد تايمة من استئناف الحكم في الأصل ومنع الدعم المخصص لنادي الأمجاد، طالما أن النادي يوفر أعمال جمعوية جليلة وأنشطة رياضية هادفة و مبادرات إحسانية نبيلة لفائدة شباب المنطقة خاصة وساكنتها عامة.

هذا وعلم من مصادر موثوقة أن نادي أمجاد هوارة سيتجه نحو رفع دعوى التعويض ضد مجلس جماعة أولاد تايمة بعدما أصبح الحكم نهائيا.

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