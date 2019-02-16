فيفي عبده تسجل “اختراعها” في الشهر العقاري!

هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة المصرية فیفي عبده، إنھا سجلت جملتھا الشھیرة (خمسة أمواه) في الشھر العقاري، كي لا يقلدھا أي أحد أو يدعي أن الجملة من تألیفه.

وصرحت فیفي خلال لقاء لھا مع عمرو أديب في برنامجه على قناة “أم بي سي”: “في بدايتي مع السوشیال میديا: كنت أريد أن ألقى التحیة على جمهوري وأقول لھم (خمس قبلات) فخرجت مني تلقائیا لتكون (خمسة مواه) فأعجبتني”.

وقالت فيفي ” (خمسة مواه) ھو اختراع مرتبط باسمي حالیا ومسجل في الشھر العقاري أيضا، وأدخلت علیھا بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى مثل (خمسة مبروك وخمسة يلا بقي وأيوه بقي) وما إلى ذلك”.

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