الجزائر: مسيرات شعبية مناهضة لترشح بوتفليقة للرئاسة

هبة بريس

خرجت حشود شعبية جزائرية السبت، إلى الشوارع بمختلف ولايات الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في الانتخابات الرئاسية المقررة 18ابريل المقبل.

وطالب المحتجون في مسيرات سلمية الرئيس بوتفيلقة بالتراجع عن قرار الترشح.

وخرج سكان ولاية بجاية ومنطقة خراطة، وأيضا ولاية برج بوعريريج، في مسيرات حاشدة حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ “مراجعة حساباته تجاه بلاده”.

كما خرجت مسيرات اليوم في ولاية تيزي وزو، وغيرها من الولايات الجزائرية .

وحمل المحتجون اعلاما سوداء، تعبيرا عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات الداعية إلى “تحكيم العقل ” خوفا من دخول البلاد في منزلق أمني.

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