شبيبات “اليسار المعارض” تدعم إضراب 20 فبراير

هبة بريس ـ الرباط

دعت شبيبات اليسار إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض، والمسيرة الوطنية، بالرباط يوم 20 فبراير، الذي يصادف الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير، بالإضافة إلى المسيرات الإقليمية التي دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 24 فبراير المقبل.

وأكدت شبيبات كل من حزب الطليعة والنهج الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد، في بيان لها، دعوتها للمشاركة كذلك في “مسيرة تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة يوم 17 فبراير”.

وجددت الشبيبات الحزبية اليسارية الأربع مطالبتها بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة”.

وبينما وصف موقعو البيان المشترك قانون التجنيد الإجباري بأنه “يهدف لتكميم أفواه الشعب المغربي، وتقويض وعيه المتصاعد”، عبروا عن “رفضهم لمشروع القانون الاطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجهز على بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني”.

وساندت الشبيبات اليسارية الأربع “احتجاجات مختلف الفئات بقطاع التربية الوطنية من أساتذة الزنزانة 9 إلى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ثم الأساتذة المتدربين، والأساتذة المقصيين من الترقية وغيرهم”.

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