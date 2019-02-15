سطات.. قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة مدرسة بني يكرين

محمد منفلوطي_هبة بريس

احتضنت مجموعة مدارس بني يكرين التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، فعاليات القافلة الطبية التي تروم فك العزلة عن تلاميذ وتلميذات المؤسسة التعليمية، إذ ان الخطوة تأتي في سياق الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية بالوسط المدرسي همت مختلف الفحوصات الطبية ناهيك عن كونها حملة تحسيسية وتوعوية للعناية بالفم والاسنان في صفوف الناشئة ،إذ تم توزيع العديد من الفرشاة ومعجون الاسنان ضمن حملة الحملة تجندت لها جميع الأطر التربوية والادارية وكذا جمعية الآباء والأمهات بالمؤسسة.

هذا وتأتي هذه الخطوة الانسانية تفعيلا لمضامين الدورية المشتركة التي سبق وان دعت إليها وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية بهدف الكشف الطبي بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديرات الاقليمية والقطاعات الشريكة، مع تحديد نظام تفضيلي لتوجيه الحالات المرضية وكذا المؤسسات الصحية المعنية بالتكفل بها، مع إعداد وتنفيذ برنامج للقوافل الطبية وخصوصا بالعالم القروي، وتسهيل ولوج الفرق الطبية للمؤسسات التعليمية لضمان الظروف الملائمة لاجراء خدمات الكشف الطبي داخل المؤسسات التعليمية وحث الآباء حول أهمية توفر التلميذ على الدفتر الصحي أثناء الفحص الطبي، بهدف إجراء فحص طبي شامل للفئة المستهدفة، والكشف عن الاضطرابات الحسية والعصبية واضطرابات النمو والتوحد ومراقبة واستكمال التمنيع ضد مرضى الحصبة والحميراء بالاضافة إلى القيام بأنشطة تحسيسية وتوعوية للتلاميذ والمدرسين بأهمية تبني نمط عيش سليم.

الإطار الإداري مدير المؤسسة “خالد بلفلاح” أكد في في تصريح لهبة بريس، أن هذه الحملة الطبية التي اشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص وذو كفاءة عالية، تشكل بادرة طيبة، استحسنتها الساكنة قاطبة ولقيت إقبالا وتجاوبا كبيرين من طرفها، إذ كشفت عن بعض الأمراض التي لم يكن المرضى على علم بها، آملا أن تتكرر مثل هذه المبادرات الرامية إلى تنمية المنطقة، مشيرا ان مؤسسته تنهج سياسة الانفتاح على محيطها الداخلي والخارجي خدمة لتلامذتها بغية الرفع من نسبة التمدرس وتشجيعه في صفوف الفتيات.

ومن جهتهم، أشاد أعضاء الطاقم الطبي بالتنظيم المحكم الذي ضمن سلاسة العملية واستفادة الجميع من خدمات القافلة، مما خلف ارتياحا وصدى طيبا لديهم.

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