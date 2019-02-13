النيابة العامة تواصل التحقيق مع ممثلات ظهرن بمقاطع جنسية مع مخرج سينمائي

هبة بريس - وكالات

تباشر النيابة العامة المصرية تحقيقا بشأن مقاطع جنسية مصورة لنساء مع مخرج سينمائي، هو أيضا عضو معارض في البرلمان، بعدما أمرت على مدار الأسبوع الجاري بحبس ممثلتين وسيدة أعمال على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة ليل الاثنين بحبس سيدة الأعمال الشابة على خلفية ظهورها في اللقطات، فيما قالت في التحقيق إنها والممثلتين متزوجات من المخرج.

وقالت السيدات الثلاث في التحقيق إن الوقائع المصورة يعود تاريخها لعدة سنوات وأن المخرج السينمائي هو الذي صوّرهما دون علم منهن.

ووجهت النيابة العامة للسيدات اتهامهات بممارسة الرذيلة والتحريض علي الفسق وخدش الحياء العام، عبر الظهور في مقطع إباحي منتشر على الانترنت.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تواصل فحص المقاطع الجنسية، والعمل على تحديد هوية من ظهروا فيها، ومعرفة محال إقامتهم، لضبطهم طبقا لقرارات صادرة من النيابة العامة.

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