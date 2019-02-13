توقيع اتفاقية تعاون بين التعاضدية العامة والجامعة الملكية للرياضات الوتيرية

هبة بريس- رشيد موليد

وقعت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية اتفاقية تعاون وشراكة، مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية والرشاقة البدنية” الهيب الهوب” والأساليب المماثلة.

وتهدف هذه الاتفاقية بين المؤسستين الى النهوض بالعمل الاجتماعي التضامني وتطويره، عبر تنظيم مشاركة التعاضدية ببرامج طبية وصحية لفائدة المشاركين في مختلف الأنشطة والتظاهرات الرياضية والاجتماعية التي تنظمها الجامعة في مختلف المدن المغربية. كما تلتزم الجامعة وفق هذه الاتفاقية على تكوين أطر مراكز أمل للتعاضدية في الرباط وأكادير وانتداب مدربين لتقديم حصص في رياضتي الأيروبيك والهيب هوب.

وأكد عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ان توقيع الاتفاقية مع الجامعة الملكية جاءت بعد تجربة كانت لها نتائج إيجابية، على أطفال مركز الأمل بحيث ساهمت في خلق الاندماج فيما بينهم، ولم يعد للطفل مركب نقص، مضيفا ان التعاضدية تطمح لمنح لتكوين هؤلاء الاطفال حتى تصبح لهم استقلالية وأن يصبحوا مدربين في المستقبل وبالتالي يتمكنوا من الحصول على دخل مادي.

وأوضح رئيس التعاضدية ان المؤسسة تهدف من خلال هذه الاتفاقية تعميمها على الموظفين وأبنائهم، خاصة ان الممارسة الرياضية مهمة للموظفين وتساهم في إبعاد الضغط اليومي، خاصة ان التعاضدية تستقبل العديد من المواطنين من كل أنحاء المملكة.

كما أشار عبد المومني ان التعاضدية يمكن ان تقوم بتوقيع اتفاقيات أخرى مع جامعات ملكية رياضية لفائدة الموظفين وأبنائهم، لأهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على الصحة الناس.

من جهتها اعتبرت سلمى بناني رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوتيرية والهيب هوب، هذه الاتفاقية مهمة خاصة أنها تدخل في إطار العمل الاجتماعي الذي تقوم به الجامعة، لفائدة العديد من شرائح المجتمع، خاصة أنها رياضة طبية بامتياز وتساهم في نقص العديد من الأمراض.

وأكدت رئيسة الجامعة على أهمية التعاون مع التعاضدية لأجل تنظيم حملات طبية بتنسيق مع الجامعة لفائدة سكان المناطق الجنوبية والنائية، خصوصا ان الجامعة سبق لها ان نظمت حملات طبية موزاة مع التظاهرات الرياضية.

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