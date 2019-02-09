العثماني :”حزبنا مبني على مرجعية اسلامية مُحددة من عند الله !”

نُشر بتاريخ :  2019-02-09 - 17:47
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هبة بريس – الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أن حزبه يعمل وفق مشروعه السياسي المبني على أسس المرجعية الاسلامية المؤطرة لنضال وعمل الحزب .

وأضاف العثماني في لقاء جمعه صباح اليوم السبت خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية ، أن حزب “المصباح” يتخذ من المرجعية الاسلامية منهجا لايمكن أبدا تعويجه كي يوافق أهواء الناس ، قائلا :”المرجعية الاسلامية ليس نحن من وضعها بل هي محددة من عند الله “.

وأردف العثماني : “نحن نحرص على أن نلتزم بأدبيات المرجعية الإسلامية، وبأخلاقها وبتوجيهاتها وبمبادئها وبقيمها وبأحكامها وليس أن نشوهها كي توافق أهواءنا..هذا الشيء اللي عطا الله”.

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