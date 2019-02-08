تارودانت : وضعية هشة ل” طريق” تساءل رئيس بلدية اولاد التايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت وضعية الطريق الثانوية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1وحي لحديب وملعب 16 نونبر وعدد من المداشر القروية التابعة لجماعة سيدي احماد اوعمر، مهمشة بحسب الصورة التي توصلت بها ” هبة بريس” وتساءل رئيس بلدية أولاد التايمة ومعها مديرية التجهيز بتارودانت.

وبالرغم من أن عدد من شوارع مدينة اولاد التايمة، قد استفادت من برنامج وضعه سابقا مجلس بودلال والعدالة والتنمية لاعادة اصلاحها وتعبيدها، غير ان المجلس البلدي دو اغلبية ال ” بيجيدي” قد همش هذا الطريق المحوري الذي يربط حي الشراردة والحديب بمؤسستين تعليميتين وملعب المدينة، رغم توفر اعتمادات مالية ممكن استثمارها في الطريق، ام أموال وجدت طريقها لبناء مقر جماعة جديد، ونسيان الاستمرار في تطوير البنيات التحتية للمدينة من طرق وشوارع.

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