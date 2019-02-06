شاب يقاضي والديه والسبب… “اسألوني قبل أن تنجبوني”!

هبة بريس - وكالات

قرر الشاب الهندي رفائيل صامويل مقاضاة والديه وذلك لسبب غريب جدا ضمن إطار حركة متصاعدة ضد الإنجاب.

وقال صامويل على صفحته في فيسبوك ومن خلال مداخلات على قناته في يوتيوب، انه “رغم تمتعه بعلاقات جيدة مع والديه إلا أنه يعتقد أن منح الحياة للأطفال (أنانية ونفاق)”، مشبها الحدث “بالخطف والعبودية”.

واضاف، “أنا أحب والدي، ولكنهما أنجباني من أجل أنفسهم، كانت حياتي ممتازة بشكل لا يصدق، لكنني لا أرى لماذا يجب ان اجبر كائنا اخر على تحمل كوميديا المدرسة والحصول على وظيفة، خاصة عندما لا يختارون أن يوجدوا”.

وتجد هذه الأيديولوجية الشاذة التي ظهرت منذ بعض الوقت تبريراتها من خلال مبادئ مختلفة، حيث يعتقد البعض أن إنجاب الأطفال يعرض التوازن البيئي للخطر ويساهم في نضوب الموارد الطبيعية للأرض، بينما يركز آخرون، مثل رافائيل، على الإرادة الحرة للأبناء الذين لم يختاروا أن يولدوا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0