أردوغان: لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال لم يتم إخراج المسلحين الأكراد من مدينة منبج شمال سوريا خلال بضعة أسابيع فإن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أردوغان في الاجتماع الأسبوعي لنواب حزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء: “في حال لم يتم إخراج الإرهابيين من مدينة منبج شمال سوريا خلال بضعة أسابيع فستنتهي فترة انتظارنا”.

ولفت أردوغان إلى أنه لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وأوضح أردوغان أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندة تركيا.

وجدد إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا تحت سيطرة تركيا.

وأكد احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا وحق شعبها في تقرير مصيره، وقال: “تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا”.

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