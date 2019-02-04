مثير .. الزعيم الكوري يطالب شعبه بمزيد من ” البراز ” لهذا السبب !!!

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب الزعيم الكوري الشمالي ” كيم جونغ ” من مواطني شعبه بـ”إنتاج” 100 كلغ من الفضلات البشرية يومياً لحل أزمة الزراعة، واستعمالها كسماد، بحسب ما تداولته تقارير إعلامية.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن إذاعة “آسيا الحرة” التي يمولها الكونغرس الأمريكي، إنه تمت بأوامر من الدولة الكورية “تعبئة جميع السكان حول المهمة الرئيسية لهذا العام وهي إنتاج السماد الطبيعي” لحل الأزمة الزراعية المتفاقمة في البلد الشيوعي.

وبحسب مصدر لم تسمه الإذاعة، “ستخصص سلطات كل منطقة ومصنع ومؤسسة حصصاً لإنتاج الفضلات لكل فرد”. ووصف المصدر هذا الإجراء بـ”السخيف” خاصة إن عرفنا أن جسم الإنسان ينتج حوالي 150 غراماً من البراز فقط يومياً. وتابع “إنهم يطالبون كل شخص بإنتاج 3 أطنان من الفضلات شهرياً! كيف يمكن لشخص أن يفعل ذلك؟”.

وإذا لم يتمكن الكوريون الشماليون من الالتزام بالحصص المفروضة عليهم، سيتوجب عليهم رغم ذلك توفير أكثر من 270 كيلوغراماً من السماد العضوي أو الحيواني. لذا سيضطر المواطنون لشراء الأسمدة، وهو ما قد يكون هدف كيم جونغ أون الحقيقي من هذا الإجراء المستحيل.

وقال المصدر “تقول السلطات أن هذا الإجراء حيوي للزراعة، لكن الناس غاضبون وينتقدون خطة ستدفعهم إلى إنفاق أموالهم ويعتبرون أن النظام يستخدم الحصص المفروضة فقط كوسيلة لجمع المزيد والمزيد من الأموال من الشعب”.

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