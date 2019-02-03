بوتفليقة يلتزم الصمت رغم ترشيح حلفائه له لولاية خامسة

هبة بريس - وكالات

لايزال بوتفليقة يلتزم الصمت ولم يعلن إلى الآن قراره بالترشح من عدمه. وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 مارس. إلا أن أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الجزائرية، الذي كان ينظر إليه كأحد المرشحين في حال أحجم بوتفليقة عن الدخول في السابق الرئاسي، “لا يشك” بخصوص ترشح الرئيس المريض.

ويرى أويحيى أن مرض بوتفليقة ليس “مانعا لترشحه (…). فقد أصيب في أبريل 2013 وترشح وفاز في أبريل 2014 بحالته الصحية الحالية”. وتابع “من تحصيل الحاصل أن بوتفليقة لن يقوم بالحملة الانتخابية كما في 2014″، بسبب حالته الصحية. لكنه أكد أنه “لا يحتاج إلى ذلك لأن الشعب أصبح يعرفه”.

ويشار إلى أن بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 يستخدم كرسيا متحركا للتنقل. ونادرا ما شوهد علناً منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013.

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