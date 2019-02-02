جمعية “بصمة” تنظم قافلة طبية ضواحي القصر الكبير

هبة بريس - مكتب طنجة

في إطار الحلمة الطبية المجانية و التي تنظمها جمعية بصمة أمل للتنمية و التضامن بالرباط، بتنسيق مع جمعية المرأة المبادرة، باشر صباح اليوم السبت 02 فبراير 2019، الفريق الطبي التابع للحملة عملية الفحص و توزيع الأدوية لفائدة ساكنة جماعة سوق الطلبة بإقليم العرائش .

وأكدت رئيسة الجمعية المنظمة، أن القافلة تطمع إلى بلوغ اكبر نسبة 1500من المستفيدين في جميع التخصصات المتاحة، و ان الحملة دعمت من طرف جماعة سوق الطلبة و مندوبية الصحة بالإقليم.

و أضافت، أن الحملة إعتمدت على توزيع الأطباء حسب التخصصات، منها الطب العام و طب الأسنان و طب الأمراض الصدرية و طب القلب و طب الروماتيزم و الترويض الطبي و الفحص بالصدى و طب النساء و الطب الباطني و الطب العام بالإضافة إلى تخصيص صيدلية متنقلة لتوفير قدر مهم من الأدوية للمستفيدين .

و خصصت الجهة المنظمة جانبا فنيا أخر، أعطى للقافلة تيمة أخرى عن طريق لوحات جدارية على جدار المستشفى المحلى بالجماعة و فقرات ترفيهية لفائدة أطفال المنطقة، الشيء الذي أعطى للقافلة صفة الأولى من نوعها بالمنطقة.

و جدير بالذكر، أن الحملة شارك فيها أطباء أخصائيين ومتطوعين ساهموا بشكل كبير في توفير إستقبال جيد و تهديب الحالة النفسية للمستفيدين، كل حسب تخصصة و بطريقته، كما حصل جل المستفيدين على الأدوية المتوفرة، و نالت الحملة إستحسان كبير من طرف الساكنة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0