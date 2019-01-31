الوالي قسي لحلو يستقبل رجال أعمال من المملكة العربية السعودية

ضاهر محمد؛ مراكش

استقبل كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش يوم الاربعاء 30 يناير 2019 بمقر الولاية وفدا من أعضاء مجلس الاعمال السعودي المغربي برئاسة كل من السيد محمد فهد الحمادي و السيد خالد بنجلون.

وقد رحب الوالي بأعضاء الوفد السعودي مشيدا بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعززت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية لتنفيذ مشاريع مهيكلة مشتركة، من خلال مشاريع ثنائية تهم جميع القطاعات الاقتصادية.

إثر ذلك تم عقد لقاء موسع بحضور ممثلي الغرف المهنية بالجهة ورئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمندوبة الجهوية للسياحة بالإضافة إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار الذي قدم عرضا عن مهام ومسؤوليات المركز وخدماته المرافقة والتسهيلات التي تقدمها هذه المؤسسة للمستثمرين. كما قام بتقديم لمحة عامة عن مؤهلات وفرص الاستثمار بجهة مراكش-آسفي والفرص التي تتيحها الجهة للمستثمرين، ولا سيما في قطاعات السياحة، الصناعة، الطاقات المتجددة و الفلاحة.

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