ميرهان حسين تسلم نفسها للشرطة لتنفيذ الحكم بسجنها

هبة بريس - وكالات

أمضت نجمة ستار أكاديمي المصريّة ميرهان حسين ليلتها الأولى في سجن القناطر، وقد أوضح والدها المهندس حسين بسيوني أن إبنته هي من قامت بتسليم نفسها للشرطة بعكس كلّ ما أُشيع عن إلقاء القبض عليها.

ويأتي سجن ميرهان حسين على خلفيّة توجيه تهمة إليها بعد إعتدائها على شرطي تحت تأثير الكحول ضمن كمين للشرطة، وقضت المحكمة بسجنها لمدة سنتين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه.

إلا أن محامي ميرهان حسين نجح بالطعن بالحكم الصادر ليتحوّل إلى أسبوعين وراء القضبان فقط، وبالتالي ستستعيد نجمة ستار أكاديمي حريّتها بعد 11 يوماً.

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