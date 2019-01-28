”أبرون“ يحتفي بالذكرى العشرين لإطلاق مجموعته التجارية

هبة بريس – القسم الاقتصادي

احتفت مجموعة أبرون بذكرى مرور 20 سنة على انطلاقة مجموعة أبرون، المختصة في التجهيزات المنزلية الإلكترونية، والمتواجدة في مدن عديدة بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية نظمت يوم الأربعاء 23 يناير الجاري بمدينة تمارة.

وترأس هذه الندوة عبد المالك أبرون، بصفته الرئيس المدير العام للمجموعة، الذي رحب بالجميع مستغلا هذه المناسبة لتقديم الجيل الجديد من منتوجات المجموعة، ومذكرا بمسيرة العشرين سنة الحافلة بالعطاء والنجاح التي طبعت مسارها، والتي جعلتها علامة تجارية وطنية ومواطنة رائدة في السوق المغربية. على حد تعبير عبد المالك أبرون.

وقد إستغل أبرون المناسبة لتقديم المنتوج الجديد، الذي إرتأت المجموعة الدخول به في موسمها الجاري والعودة بقوة إلى السوق الوطنية، هو عبارة عن جهاز التلفاز 86 بوصة المتوفر أيضا بأحجام 75، 65، 55، 50، 43، 40، 32 و 24 بوصة. إذ أنه منتوج يتحدى به جميع الأجهزة المتواجدة حاليا بالاسواق العالمية، بفضل حجم شاشته وامتدادها على مساحة كبيرة تغطي 16:9 بدقة تعادل 2160°3840. « كل ذلك من أجل السهر على تحسين الراحة البصرية للزبون ومنحه جودة فائقة الوضوح وألوانا مكثفة من أجل إثراء تجربة المشاهدة»، حسب تصريح أبرون خلال الندوة الصحفية .

وأشار المدير العام إلى أن مبادرة المجموعة تهدف إلى الجعل من الابتكار والفعالية والجودة قبل وبعد البيع ميزتها الاساسية، إضافة إلى العمل بكل جدية وتخطيط محكم على زيادة حصتها في السوق الوطنية والدولية.

والجدير بالذكر أن عبد المالك أبرون اشتهر خلال السنوات الأربع الأخيرة بشكل كبير، بعدما بدأ اسمه يتحول من عالم التجارة إلى ملاعب الرياضة، بعد ترأسه لفريق المغرب التطواني والسهر على حسن تسييره وهو ما مكنه من لعب أدوار طلائعية في مناسبات سابقة.