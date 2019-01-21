أكادير : السائق المتسبب في مقتل 4 شبان في حالة سراح وعائلات الضحايا تحتج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتجت عائلات أربعة ضحايا في حادث مقتل أربعة شباب بأكادير أوفلا أيام أعياد الميلاد السنة الجديدة، على عدم تفعيل النيابة العامة بإبتدائية أكادير، لمسطرة إعتقال سائق السيارة الذي لازال في حالة سراح دون معرفة هؤلاء لاسباب تاخر وكيل الملك في اتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وشجب اولياء أحد الضحايا في الحادث في اتصال ب ” هبة بريس” تأخر في تنفيذ الاجراءات في حق السائق الذي لازال بمنزله، بدعوة ان الاخير لا زال يمثثل للشفاء، في حين ان السائق وهو في الثلاثينيات من عمره بحسب ما توصلت له عائلات الضحايا يتمتع بصحة ومعافى.

ولم تعرف عائلات الضحايا، منذ مقتل أبناءها مصير الملف ولماذا لم يتم اعتقال السائق ومثوله أمام النيابة العامة والعدالة، خصوصا أن الحادث تابعه الرأي العام المحلي والوطني وكانة فاجعة حقيقية دفعت بالمجلس البلدي لاكادير الى منع السيارات والدراجات النارية الصعود للقلعة خصوصا بعد توالي حوادث السير والذي خلف العديد من القتلى والجرحى.

السائق وهو شاب في الثلاثينيات، كان قد إستعمل سيارة عائلته يومها ، وعدم المامه بحالتها الميكانكية بحسب ما تداول من أقوال بين عاىلات الضحايا الاربعة، خصوصا بعد ان اكتشف وهو في أعلى القلعة تسربات لزيت الفرامل، لكن رغم ذلك قام بسياقتها وفي منعرج لم يجد المكابح تعمل، فسقطت السيارة بما فيها مما عجل بمقتل أربعة شبان في المقاعد الخلفية ونجاة السائق والراكب بجانبه.

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