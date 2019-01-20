الاعرج :” أشجع مغنيي الراب المغاربة ولا أعرف “حليوة”

هبة بريس – متابعة

قال محمد الاعرج وزير الثقافة والاتصال ، خلال استضافته في برنامج ” في الواجهة” الذي يبث على قناة “ميدي 1 تيفي ” ، أنه يشجع مغنيي الراب المغربي .

واضاف الأعرج ردا على سؤال مقدم البرنامج أنه يشجع هؤلاء المغنيين على وضع ملفاتهم لدى الوزارة المعنية ، كخطوة لدعم هاته الفئة مبديا الاستعداد لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم مشيرا الى ان بابه مفتوح امام كل من يرغب في الانصات اليه.

وتفاجأ مقدم البرنامج حينما أجابه السيد محمد الأعرج بأنه لايعرف الرابور المغربي “ايهاب اقبال” الشهير ب “حليوة” ، لافتا الى انه سيعلن في القريب عن اطلاق حملة اعلامية من اجل دعوة الفنانين الى تسجيل حقوق اعمالهم بغية الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة .

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