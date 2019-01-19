تركيا.. الآلاف يتظاهرون دعما “للنائبة السجينة”

هبة بريس - وكالات

تجمع آلاف الأشخاص، السبت، في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، ذات الغالبية الكردية، دعما لنائبة مضربة عن الطعام في السجن منذ أكثر من شهرين.

وحمل المتظاهرون أعلام “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، ورفعوا شارات النصر على وقع رقصات تقليدية كردية، معبرين عن تضامنهم مع النائبة ليلى غوفين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوقفت غوفين، النائبة عن “حزب الشعوب الديموقراطي”، منذ يناير 2018، وتضرب عن الطعام منذ الثامن من نوفمبر الفائت، استنكارا لظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وسجنت النائبة لانتقادها عملية تركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

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