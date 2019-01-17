تارودانت: مرض مجهول يتسبب في نفوق أغنام بمنطقة المنيزلة

محمد ضباش - هبة بريس

يشتكي عدد من ساكنة منطقة المنيزلة بإقليم تارودانت من نفوق عدد من رؤوس أغنامهم لأسباب مجهولة، ما خلق حالة من القلق في صفوف الساكنة، لاسيما أن تربية الماشية وبعد الزراعات المعيشية تعد المورد الرئيسي لعيش الساكنة المحلية بهذه المنطقة الجبلية.

وحسب مصادر محلية، فقد تقدم عدد من كسابة جماعة المنيزلة بشكاية في الموضوع إلى السلطات المحلية، وذلك بعد نفوق عدد من رؤوس الماشية بالمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة مرض يُجهل نوعه حتى الآن، مما تسبب للكسابة في خسائر مادية فادحة وانتشار روائح جيف الماشية الكريهة بعموم تراب جماعة المنيزلة.

هذا وطالب المتضررون بالتدخل العاجل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لوقف نزيف النفوق المتواصل للماشية، وتحديد نوعية المرض الفتاك، وتوفير الدواء المناسب لوقف زحفه بالمنطقة، والحفاظ على ما تبقى منها قطعان ماشية الساكنة المحلية.

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