أطباء تطوان والمضيق يتوشحون السواد احتجاجا على تردي اوضاع القطاع

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتشدت الأطر الطبية بتطوان و المضيق صباح اليوم الاربعاء 16 يناير ، بمستشفى سانية الرمل للتنديد بالوضع الصحي الذي آل اليه القطاع الصحي بالاقليم .

وتوشح الاطباء بالسواد على غير عادتهم ، تعبيرا منهم عن رفضهم للحالة المزرية التي يعشيها القطاع الصحي بالاقليم ، والظروف الصعبة التي تشتغل فيها الاطر الطبية من بينها النقص الحاد في الموارد البشرية وانعدام الادوية ، مايشكل عائقا امام ولوجية المرتفقين واستفادتهم من الخدمات الصحية .

ورفع المحتجون شعارات تحمل الوزارة الوصية والمديريات الجهوية والاقليمية ما آلت اليه اوضاع القطاع الصحي بالاقليم ، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية اذا لم يتم الاستجابة للمطالب التي رفعها الأطباء .

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