طقس الأربعاء .. أمطار ضعيفة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء 16 يناير، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب العليا وبداخل البلاد وكذا بالسهول الشمالية ، مع تكون الجريحة محليا.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية ، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة ابتداء من الزوال بكل من منطقة طنجة واللوكوس والغرب وبالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى ، فيما ستكون الأجواء في غالب الأحيان غائمة بمرتفعات الأطلس وداخل البلاد ، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية

وستبقى السماء قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة، من القطاع الجنوبي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي للبلاد ، غير أنها ستهب من القطاع الغربي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات تحت الصفر وصفر (0) درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر درجة و 7 درجات بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي ومنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 08 و 15 درجة بالسواحل والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و18 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وسايس والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي . وستكون ما بين 18 و23 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية و مابين 23 و29 بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان بالشمال ، وسيكون قليل الهيجان الى هائج ما بين كاب غير والكويرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0