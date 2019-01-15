‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬يمنح‭ ‬المغرب‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬للبيانات

هبة بريس

دشن‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2019،‭ ‬مركزه‭ ‬الجديد‭ ‬للبيانات‭ ‬بـ«تكنوبوليس‮»‬‭ ‬الرباط‭. ‬

هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الجديدة‭ ‬والمتطورة‭ ‬أنشئت‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكرس‭ ‬مكانة‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬كرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التخزين‭ ‬السحابي‮»‬‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬تجسيد‭ ‬ملموس‭ ‬وواضح‭ ‬لانخراط‭ ‬‘إنوي’‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لبلادنا‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬نادية‭ ‬الفاسي‭ ‬الفهري،‭ ‬الرئيسة‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬التابعة‭ ‬لـ’إنوي’،‭ ‬وعددها‭ ‬الآن‭ ‬أربعة،‭ ‬توفر‭ ‬للمقاولات‭ ‬المغربية،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأحجام‭ ‬والتي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القطاعات،‭ ‬خدمات‭ ‬الاحتضان‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالربط‭ ‬والنجاعة‭ ‬والأمان‮»‬‭.‬

و أقيم‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬توسيعه‭ ‬بـ1000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬إضافية، ما ‬يرفع‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لمراكز‭ ‬البيانات‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«إنوي‮»‬‭ ‬بمجموع‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬4000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهذه‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمراكز‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬

ويتوفر‭ ‬الموقع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الجديد‭ – ‬الذي‭ ‬أنجز‭ ‬وفقا‭ ‬لمعيار‭ ‬TIER III،‭ ‬المرجع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ – ‬على‭ ‬كل‭ ‬التجهيزات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الضرورية‭ ‬بشكل‭ ‬مزدوج‭ (‬السلاسل‭ ‬الكهربائية،‭ ‬التكييف،‭ ‬الربط‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنيت،‭ ‬إلخ‭).‬

و لربط‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالإنترنيت،‭ ‬خصص‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬المضاعفة‭ ‬تمكن‭ ‬كل‭ ‬الزبناء‭ ‬من‭ ‬تصفح‭ ‬بياناتهم‭ ‬المخزنة‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬وسبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭.‬

و يسمح‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬إذن‭ ‬باقتراح‭ ‬عروض‭ ‬على‭ ‬المقاس‭ ‬للتخزين‭ ‬العمومي‭ ‬والاحتضان‭ ‬المادي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للطلب‭ ‬وبطريقة‭ ‬قابلة‭ ‬للتطور‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فهو‭ ‬سيواكب‭ ‬المقاولات‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تحولها‭ ‬الرقمي‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬تجسيدا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للمجهود‭ ‬الاستثماري‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متطورة‭ ‬جدا‭ ‬بالمغرب‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الجديد،‭ ‬يساهم‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬خزان‭ ‬سحابي‭ ‬سيادي،‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬معروف‭ ‬وآمن‭.‬

‮«‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭. ‬فالمقاولات‭ ‬المغربية،‭ ‬كبيرة‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬صغيرة،‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬بياناتها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ويشرف‭ ‬عليها‭ ‬خبراء‭ ‬مغاربة‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬نادية‭ ‬الفاسي‭ ‬الفهري،‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تشييد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المبتكرة‭ ‬يمكن‭ ‬بلادنا‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬تنافسية‭ ‬اقتصادها‭ ‬وجاذبيته‮»‬‭.‬.‬

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