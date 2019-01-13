محاولة انتحار فاشلة من أعلى بناية بالعيون

تمكنت السلطات الأمنية و الوقاية المدنية بمدينة العيون ، من انقاد شخص من موت محقق ، بعدما عمد إلى محاولة الانتحار بالقفز من إحدى أعلى البنايات وسط المدينة ، قبل ان يتفطن له مجموعة من المواطنين ، و الذين باشروا الاتصال بالجهات المعنية .

وفور علمها أقدمت قوة تابعة للدائرة الأمنية الثالثة على التدخل ليتبين لها أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية مما جعل رئيس الدائرة و بأمر من النيابة العامة يعمل على نقله إلى مستشفى الحسن بلمهدي جناح المرضى النفسانيين لتلقي العلاجات الضرورية

للإشارة فإن مدينة العيون أصبحت تعرف انتشارا لمحاولات الانتحار في السنوات الثلاث الأخيرة .

يذكر أن الشخص جرى نقله إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى الحسن بالمهدي في العيون، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات محاولة الانتحار