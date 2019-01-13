محاولة انتحار فاشلة من أعلى بناية بالعيون

نُشر بتاريخ :  2019-01-13 - 13:32
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تمكنت السلطات الأمنية و الوقاية المدنية بمدينة العيون ، من انقاد شخص من موت محقق ، بعدما عمد إلى محاولة الانتحار بالقفز من إحدى أعلى البنايات وسط المدينة ،  قبل ان يتفطن له مجموعة من المواطنين ، و الذين باشروا الاتصال بالجهات المعنية .

وفور علمها أقدمت قوة تابعة للدائرة الأمنية الثالثة على التدخل ليتبين لها أن  المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية  مما جعل رئيس الدائرة و بأمر من النيابة العامة يعمل على نقله  إلى مستشفى الحسن بلمهدي جناح المرضى النفسانيين لتلقي العلاجات الضرورية 

للإشارة فإن مدينة العيون  أصبحت تعرف انتشارا لمحاولات الانتحار في السنوات الثلاث الأخيرة .

يذكر أن الشخص جرى نقله إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى الحسن بالمهدي في العيون، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات محاولة الانتحار

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